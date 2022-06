Tennisser Tallon Griekspoor en Ziggo Sport gaan een samenwerking aan. De samenwerking helpt Griekspoor zijn wedstrijden en sponsors extra bekendheid te geven, aldus VodafoneZiggo in een persbericht.

“Verheugd”

Tallon Griekspoor is verheugd over de samenwerking met de sportzender. “Het biedt mij de mogelijkheid om mijn wedstrijden en mijn sponsors extra aandacht te geven. Dat zorgt ervoor dat ik me kan concentreren op mijn ambitie om tot de absolute wereldtop door te dringen”, aldus Griekspoor die op dit moment de 58e positie op de wereldranglijst inneemt.

“Meer aandacht”

“Ziggo Sport ondersteunt Nederlandse topsporters. Tallon Griekspoor en ook Botic van de Zandschulp, met wie we in februari al een samenwerking aankondigde, vormen samen de nieuwe voorhoede van het Nederlandse toptennis. Door dit soort samenwerkingen besteden we meer aandacht aan hun wedstrijden en hun partners. Zij werken mee aan het maken van bijzondere content die wij op Ziggo Sport en via onze social mediakanalen verspreiden”, aldus Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport.

Ziggo Sport Tennis

De premium sportzender Ziggo Sport Tennis is tot en met 12 juli aanstaande tijdelijk te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Op deze zender zijn onder andere de toernooien Libéma Open in Rosmalen en Wimbledon te zien. De zender is te vinden op kanaal 406.