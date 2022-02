Nederlands tenniskampioen Botic van de Zandschulp en Ziggo Sport zijn een samenwerking aangegaan. Dat maakten beide partijen vandaag tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament dat deze week dagelijks via Ziggo Sport te volgen is en waar Van de Zandschulp een van de deelnemers is. De Nederlander is ook speler van het Davis Cup team van Oranje dat op 4 en 5 maart in Den Haag tegen Canada speelt en waarvan de wedstrijden ook door Ziggo Sport worden uitgezonden.

Veel tennis

“Wij zenden jaarlijks veel tennis uit op onze kanalen, waaronder veel wedstrijden van Van de Zandschulp. Het Nederlandse tennis maakt een revival door met een aantal goede spelers en speelsters en dat verdient alle steun en aandacht. Door het partnership met Botic besteden we meer aandacht aan zijn wedstrijden en zijn partners en helpt hij ons om aandacht te geven aan al het tennis dat Ziggo Sport uitzendt”, aldus Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport.

ATP

Naast het toernooi in Rotterdam zendt Ziggo Sport het hele jaar toptennis uit. Zo zijn onder meer alle ATP 1000 en 500 toernooien, de beste WTA-evenementen, het Libéma Open, Wimbledon, de Davis Cup en de Billie Jean King Cup uitgebreid te zien op Ziggo Sport of op Ziggo Sport Tennis, het 24/7 tenniskanaal dat onderdeel is van het premium pakket van Ziggo Sport Totaal.

Sociale media: