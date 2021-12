Vanaf januari zijn de series en films van HBO niet meer te zien via het aanvullende pakket Movies & Series (X)L van Ziggo. Er komt een nieuw aanbod van leverancier ViacomCBS.

Niet langer ‘The Home of HBO’

HBO lanceert in 2022 haar eigen streamingdienst ‘HBO Max’. Daarom zijn de meeste HBO-series en films vanaf 1 januari 2022 niet langer onderdeel van het Movies & Series (X)L-pakket. Dit betekent dat populaire series als Chernobyl en Game of Thrones en absolute klassiekers als Band of Brothers, The Sopranos en The Wire vanaf januari niet meer via Ziggo zijn te bekijken.

Nieuw aanbod

Ziggo heeft op haar beurt een nieuwe overeenkomst gesloten met ViacomCBS. “Hieronder vallen iconische filmklassiekers van Paramount Pictures en ook populaire series van SHOWTIME® en CBS Studios zoals Ray Donovan en Dexter, nieuwe en exclusieve series zoals American Rust en exclusieve seizoenen van City on a Hill en Evil“, aldus Ziggo.

Januari

In januari wordt het aanbod van Movies & Series (X)L aangepast. Het zesde seizoen van ‘Billions’ komt beschikbaar vanaf maandag 24 januari, met wekelijks een nieuwe aflevering. De serie draait om de strijd tussen risicobelegger Bobby Axelrod (Damian Lewis) en openbaar aanklager Chuck Rhoades (Paul Giamatti).

Daarnaast is het vervolg van het tweede seizoen van de voor meerdere Emmy Awards genomineerde komische tienerserie ‘PEN15’ compleet te zien vanaf 26 januari. Het zesde seizoen van de populaire serie ‘Outlander’ is vanaf 7 maart, een dag na de start in de VS, al exclusief te zien bij Ziggo Movies & Series (XL), met wekelijks een nieuwe aflevering.

Films

Vanaf januari wordt het Movies & Series (X)L pakket compleet vernieuwd. Naast een heleboel nieuwe series, worden vele filmklassiekers en blockbusters van Paramount Pictures toegevoegd, zoals meerdere delen van ‘Mission: Impossible’, ‘Transformers’ en ‘Star Trek’, en topfilms als ‘A Beautiful Mind’ met Russell Crow, ‘Cast Away’ en ‘Forrest Gump’ met Tom Hanks, ‘Top Gun’ met Tom Cruise en ‘Shutter Island’ met Leonardo di Caprio.

