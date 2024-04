Per juli gaan de abonnementsprijzen van Ziggo omhoog. De provider voert een inflatiecorrectie door aldus een bericht op de website van de aanbieder.

Inflatiecorrectie

Klanten van Ziggo die vanaf 1 april een nieuw abonnement afsluiten, een wijziging doorvoeren of hun contract verlengen krijgen vanaf 1 juli een inflatiecorrectie. Dit inflatiepercentage is vastgesteld op 3,8%. In geen enkel geval is de wijziging van de bundelprijs meer dan 2 euro per maand. “Indien we ook een inflatiecorrectie voor alle andere klanten doorvoeren, worden zij hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld per email of melding op de factuur“, aldus de aanbieder.

Tarieven

Per 1 juli gaan de prijzen voor Internet met 1 euro per maand omhoog, Vast Bellen met 0,50 euro per maand en Volop Bellen kost per 1 juli 0,55 euro meer per maand. KabelTV gaat met 0,87 euro per maand omhoog en TV Start met 1,20 euro per maand. Alle tarieven vind je op deze pagina.

Contract

Het is niet mogelijk om op basis van deze inflatiecorrectie je abonnement op te zeggen. “Volgens de algemene voorwaarden mogen we jaarlijks de prijzen van onze abonnementen wijzigen tot maximaal het CBS-inflatiepercentage.”, aldus Ziggo.