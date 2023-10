Ziggo heeft een wijziging doorgevoerd bij de Mediabox Next en Mediabox Next Mini. Het gaat om een wijziging in de menustructuur van de digitale ontvanger.

Entertainment Menu

Vanaf 2 oktober is de Mediabox Next en de Next Mini uitgerust met het nieuwe Entertainment menu. “Hier ontdek je films en series uit je tv-pakket, krijg je in één overzicht de kijktips van streamingdiensten en heeft Pathé Thuis de Top 20 voor je samengesteld“, aldus Ziggo in een verklaring.

Streamingdiensten

Het nieuwe menu vervangt het bestaande Films & Series-menu en biedt nu ook informatie over de content op diverse streamingdiensten zoals Sky ShowTime, HBO Max, Disney+ en Netflix. “Naast de content die je gewend was vind je hier nu ook het overzicht van verschillende streaming apps. Wil je snel weten wat de populairste films en series zijn van jouw favoriete app? Selecteer dan in dit menu de streamingdienst“, aldus Ziggo.

Het Movies & Series Kids menu is verplaatst. Je vindt deze nu onder de knop Movies & Series. Hier vind je het tabblad Kids.