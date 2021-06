Tijdens de komende sportzomer biedt de NPO naast veel sport ook detectives en speelfilms via haar kanalen.

Sportevenementen

De komende zomermaanden zijn onder andere de sportevenementen EK Voetbal, Tour de France en Olympische Spelen te volgen bij de NPO op tv, radio, online en via NPO Start. Naast veel sport biedt NPO ook ander vermaak.

Detectives

Tijdens de zomerperiode zendt KRO-NCRV elke vrijdag, zaterdag en zondag de spannendste Britse, Scandinavische en Franse detectives uit op NPO 2 en NPO 3. In juni starten de nieuwe series van Silent Witness, Huss en Detective HIP en de nieuwe seizoenen van The Bay, Vera, Line of Duty en Beau Séjour. Nieuwe series McDonalds & Dodds, Deadwater Fell, The Drowning en Witch Hunt beginnen in juli.

‘De Zomer vol detectives’ sluit in augustus af met een nieuw seizoen van Innocent en de nieuwe series Bloodlands en The Promise. Alle detectives zijn ook op NPO Start te zien, het hele seizoen alvast vooruitkijken kan op NPO Plus. Bekijk het overzicht van de detectives op de website van de NPO.

Nieuwe Nederlandse films op NPO 3

Deze zomer zijn nieuwe Nederlandse speelfilms te zien op NPO 3. Vanaf zondag 13 juni worden nieuwe titels als Gek van Oranje, De Belofte van Pisa, Onze Jongens in Miami en Wat is dan Liefde uitgezonden. Ook bekende titels als Gek van Geluk, Alles is Familie, Toscaanse Bruiloft en Verliefd op Cuba komen voorbij. Vanaf maandag 28 juni worden daar onder meer Verliefd op Ibiza, All Stars, Terug naar de Kust en Onze Jongens aan toegevoegd. De Nederlandse films zijn zondag en maandag om 20.30 uur op NPO 3 en NPO Start te zien. Bekijk het overzicht van alle films hier.