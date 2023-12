Muziekzender 192TV staat tot eind dit jaar in het teken van de Top 100 van een bepaald jaar. Tot en met eind dit jaar staat elke dag een andere Top 100 centraal.

Top 100

Voorgaande jaren kwam 192TV in de maand december met de Top 2500. Dit jaar pakt de zender het anders aan. Van 23 december 2023 tot en met 1 januari 2024 zendt de tv-zender elke dag de top 100 vanuit een bepaald jaar. Zaterdag wordt om 12.00 uur gestart met de eerste Top 100: De Top 100 van 1965. De uitzending duurt van 12.00 uur tot 18.00 uur, daarna wordt de uitzending herhaald. De presentatie is in handen van Ad Bouman en Erik de Zwart. Tot en met 1 januari 2024 staat er elke dag een ander jaar centraal.

Gratis bij Ziggo en KPN

Muziekzender 192TV is in de maand december gratis te zien bij KPN en Ziggo. Bij KPN is de zender als Zender van de maand te zien op kanaal 42. Bij Ziggo is de zender te zien op kanaal 610. Een overzicht van de kanalen bij andere aanbieders vind je hier.