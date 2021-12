Zojuist werd bekend dat 3FM Serious Request in totaal €2.000.183,- heeft opgebracht voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). NPO 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zaten zes dagen opgesloten in het Glazen Huis in De Nieuwe Stad in Amersfoort om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

“Hartverwarmende week”

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: “Het Glazen Huis was terug; en hoe! Toen we eerder dit jaar kozen voor het Wereld Natuur Fonds met als doel het tegengaan van klimaatverandering, was het idee voor het Glazen Huis als symbolische broeikas snel geboren. Sander, Frank, Jorien en Rob, maar ook de mensen achter de schermen en iedereen in Nederland die iets heeft bijgedragen aan de actie hebben dit tot een groot succes gemaakt. Wat was het een hartverwarmende week! Ondanks dat we op dag één overvallen werden door een strenge lockdown zijn we ontzettend tevreden met deze editie, de terugkeer van het Glazen Huis en het prachtige resultaat voor het Wereld Natuur Fonds.”

“Bijna niet te geloven”

Kirsten Schuijt, CEO WWF-NL: “Dit resultaat is bijna niet te geloven. Wat mooi om op deze manier 2021 en deze bijzondere samenwerking af te sluiten. Zoveel mooie acties en spontane donaties. Het is prachtig om te zien. Dankzij de massale steun van zoveel mensen in Nederland kunnen we de regenwouden in Zuid-Amerika beschermen en herstellen en daarmee klimaatverandering wereldwijd tegengaan”.

