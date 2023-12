De actie Serious Request van NPO 3FM heeft na vier dagen al bijna 2 miljoen euro opgehaald. Woensdagavond werd deze tussenstand bekend gemaakt.

Stichting ALS

DJ’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman maken sinds zondagavond 24 uur per dag radio en online items vanuit het Glazen Huis in Nijmegen om samen met zoveel mogelijk luisteraars geld op te halen voor Stichting ALS Nederland.

Opbrengst

Op dag vier van 3FM Serious Request is inmiddels de derde tussenstand bekend gemaakt. “En de teller staat momenteel op €1.832.470. Dit prachtige bedrag is opgehaald voor Stichting ALS Nederland. De actie gaat de komende dagen nog onverminderd door, dus blijf vooral zo doorgaan met de donaties, langskomen en het aanvragen van je plaat!”, aldus de radiozender op haar website.

Kijken en luisteren naar Serious Request

3FM Serious Request is 24 uur per dag live te volgen via de radio op 3FM. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. De uitzendingen zijn ook te volgen via NPO 1 Extra. Deze zender is bij alle aanbieders, waaronder KPN, Ziggo en Odido te zien via kanaal 81. De tv-zender is ook live te volgen via Internet.

