De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of er maatregelen nodig zijn om de concurrentie te stimuleren in gebieden waar mensen een snel internetabonnement (van minimaal 200 megabit per seconde) alleen kunnen nemen via het kabelnetwerk.

YouCa

Daarnaast onderzoekt de ACM of telecomaanbieder YouCa toegang moet krijgen tot het kabelnet van VodafoneZiggo in Amsterdam. Daar wil YouCa concurreren met het aanbod van VodafoneZiggo. De ACM acht de eerste optie – toegang tot het kabelnet via duizenden straatkasten – niet geschikt, en onderzoekt nu of een andere vorm dat wel is.

Onderzoek

Na het besluit van afgelopen zomer over de toezeggingen van KPN en Glaspoort met lagere tarieven voor internetaanbieders die toegang willen tot hun glasvezelnetwerk, is de ACM verder gegaan met haar onderzoek naar de markt voor lokale internettoegang. De ACM heeft daarbij een indeling gemaakt op basis van welke netwerken er in een bepaald gebied liggen. Dat levert vijf soorten gebieden op, waar de ACM kijkt of er genoeg concurrentie is. Goede concurrentie betekent dat consumenten genoeg keus hebben uit een aanbod met scherpe prijzen en goede kwaliteit.

“In gebieden waar je een internetabonnement kunt nemen via glasvezel, zien we dat de concurrentie voldoende werkt”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. “Internetaanbieders proberen daar bijvoorbeeld met acties klanten te werven of vast te houden en verlagen hun prijzen voor abonnementen met hogere internetsnelheden.”

Gebieden zonder glasvezel

Er zijn ook gebieden waar huishoudens snel internet alleen kunnen afnemen via de kabel. Dat geldt momenteel voor circa 3 miljoen huishoudens, voornamelijk in grote steden die pas later aan de beurt zijn voor het aanleggen van glasvezel. Omdat op de kabel maar één aanbieder actief is, valt er niets te kiezen voor wie snel internet wil. De ACM vindt het belangrijk dat consumenten ook daar kunnen profiteren van een concurrerend internetaanbod. Daarom gaat de ACM nader onderzoeken of er in deze gebieden maatregelen nodig zijn om meer concurrentie te realiseren.

Kabel in Amsterdam

Amsterdam is één van die steden, want er ligt nog geen glasvezel bij circa driekwart van de huishoudens. Die kunnen snel internet alleen afnemen via de kabel, waarop VodafoneZiggo de enige aanbieder is. Telecomaanbieder YouCa heeft gevraagd om toegang tot het kabelnetwerk om daar te kunnen concurreren met VodafoneZiggo. Volgens de regelgeving moet daarbij eerst toegang via de straatkasten overwogen worden, want die zitten het dichtst bij de consumenten. In Amsterdam zijn er duizenden straatkasten, waardoor de kosten te hoog zouden zijn om rendabel te kunnen concurreren.

Het zou bovendien leiden tot hoge kosten bij VodafoneZiggo en mogelijk tot overlast in de gemeente. De ACM verplicht VodafoneZiggo daarom niet om YouCa toegang te geven op het kabelnetwerk via aansluitingen in de straatkasten. De ACM legt dit besluit voor aan de markt en onderzoekt daarnaast of een andere vorm van toegang nodig is voor effectieve concurrentie op snel internet in Amsterdam. Daarbij maakt de ACM gebruik van de gegevens van het onderzoek voor de marktanalyse naar lokale internettoegang.

Meer informatie via website ACM.