Amazon komt in december met vier Nederlandse series op haar streamingdienst Prime Video. Het gaat om Donnie op de Monnie, Comedy Club, Dutch Wheels en Over Grenzen. Prime Video kondigde onlangs aan meer te investeren in Nederlandse content.

Donnie op de Monnie

Vanaf 1 december is Donnie op de Monnie te zien met Rapper Donnie. In deze show gaan we op pad met rapper Donnie en zien we hoe hij zich onderdompelt in de levens van voetbalsterren, YouTubers, rappers, influencers, modellen, topondernemers en vele andere sterren. Hij wil kijken of het ze alleen om hun geld gaat, of misschien om iets anders.

Comedy Club

Vanaf 3 december is Comedy Club te zien op de streamingdienst. Hierin krijgen zes Nederlandse cabaretiers de kans om een show voor het platform te maken zoals zij willen. Het zijn niet de minste namen die meedoen: Arjen Lubach, Guido Weijers, Ronald Goedemondt, Henry van Loon, Jandino en Roué Verveer.

Dutch Wheels

Op 7 december gaat Dutch Wheels in premiere. Deze zesdelige realityserie gaat over het Rotterdamse bedrijf Absolute Motors, het snelstgroeiende auto tuning bedrijf van Europa. Hier customizen de medewerkers de meest exclusieve auto’s ter wereld de auto’s voor hun kleurrijke klanten.

Over Grenzen

Over de Grenzen is vanaf 16 december te zien bij Prime Video. De serie onthult de sleutelrol die Nederland en België spelen in de wereldwijze drugsindustrie. De serie verkent de ondergrondse strijd tussen gespecialiseerde politie-eenheden en machtige ondergrondse drugskartels en onderzoekt hoezeer deze lucratieve bedrijfstak inmiddels is doorgedrongen in alle lagen van de maatschappij.

Kijken

Prime Video is te bekijken via onder ander tablet, smartphone, Apple TV, diverse game-consoles en via de ontvanger van Interactieve televisie van KPN en de Mediabox van Ziggo. De dienst kost 2,99 euro per maand en kan 30 dagen op proef worden bekeken.

Het abonnement van Prime Video is uit te breiden met zogenaamde Prime Channels zoals Film1, StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV.

Meer informatie via: https://www.primevideo.com/