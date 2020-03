Amazon Prime Video richt zich meer op Nederlandse content

De streamingdienst Prime Video van Amazon gaat zich meer richten op Nederlandse content. Om hier extra aandacht voor te geven is er een nieuwe commercial gelanceerd.

Content

“De tv-commercial showt dat er een geweldige selectie van populaire films en series beschikbaar is op Prime Video, inclusief de geprezen Amazon Originals.“, aldus de streamingdienst in een persbericht. De content van de streamingdienst bevat series als Jack Ryan, Star Trek: Picard, The Boys, The Grand Tour en Fleabag. Daar is nu Nederlandse content aan toegevoegd zoals Bon Bini Holland 2, Jiskefet, Verliefd op Cuba, Max Havelaar, Majesteit, Superjuffie, Kruimeltje en de Snollebollekes.

Kids

Ook voor kids heeft Amazon Prime Video content te bieden met een collectie familiefilms en -series waaronder Peppa Pig, Pokémon Detective Pikachu, de Pinguïns van Madagascar en de geliefde Shrek.

Gratis

Voor families en kinderen die op dit moment thuis moeten blijven is een brede selectie van familie content gratis beschikbaar gesteld en te zien voor alle Amazon klanten. De volledige selectie gratis kinder- en familie titels kan je bekijken via deze link.

Prijs

De betaalde versie van de streamingdienst kost 2,99 euro per maand en biedt naast een streamingdienst ook gratis verzending van zogenaamde Prime-artikelen uit de website van Amazon.

Video: