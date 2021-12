Sleutelstad FM, de lokale omroep van Leiden, krijgt een beter bereik in de Leidse ether. Vanaf vrijdag is de lokale omroep te horen via 99,6 MHz in de regio Leiden.

Bereik

Sinds april 2019 is de lokale omroep van Leiden te horen via de FM-frequentie 107.5 MHz. Deze frequentie geeft echter een slecht bereik in Leiden. Agentschap Telecom gaf in eerste instantie aan dat er geen oplossing voor dit slechte bereik kon worden gevonden.

Nieuwe frequentie

Blijkbaar is er nu toch een oplossing gevonden. Vanaf aanstaande vrijdag, 17 december, wordt de etherfrequentie 99.6 MHz in gebruik genomen door Sleutelstad. “Ook wordt vanaf dat moment gebruik gemaakt van een sterkere zender waardoor de uitzendingen in het hele verzorgingsgebied beter te ontvangen zullen zijn. De nieuwe frequentie is 99.6 FM.“, aldus de radiozender.

De radiozender is daarnaast ook in de digitale ether te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.