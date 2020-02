Sleutelstad FM blijft zich inzetten voor betere etherdekking

Lokale omroep Sleutelstad FM blijft zich inzetten voor een beter bereik via de ether. Deze week nam de lokale omroep van Leiden afscheid van de frequentie 93.7 MHz. De lokale omroep is vanaf nu alleen nog te beluisteren via 107.5 MHz. Het bereik van deze zender laat echter te wensen over aldus de omroep.

Lokale omroep

Sleutelstad FM was tot begin 2019 actief als regionale commerciële radiozender voor de regio Leiden. Het Commissariaat voor de Media besloot eind 2018 dat Stichting Lorelei met het programma Sleutelstad aangewezen is als publieke lokale omroep.

FM-frequentie

Hierop wees Agentschap Telecom de etherfrequentie 107.5 toe aan de nieuwe lokale omroep. Sinds april 2019 is de radiozender te horen op de nieuwe frequentie maar tot begin deze week ook nog steeds via de oude frequentie 93.7 MHz. Het was de bedoeling dat de commerciële radiozender RADIONL zou gaan uitzenden via deze frequentie.

B08

De frequentie 93.7 MHz is eigendom van Stichting Haagse Media. De frequentie maakt onderdeel uit van FM-kavel B08. Dit FM-kavel heeft ook steunzenders in Den Haag (99.4 MHz) en Rotterdam (99.6 MHz). Op al deze frequenties is RADIONL te horen.

Bereik

De lokale omroep van Leiden is nog steeds niet tevreden over het bereik van de zender op 107.5 MHz en blijft zoeken naar mogelijkheden om het bereik te verbeteren. Agentschap Telecom erkent dat de aan Sleutelstad toegewezen frequentie niet voldoet: “Als er voldoende frequentieruimte in de Randstad aanwezig zou zijn, zouden wij de situatie graag op een andere wijze oplossen. De frequentie-selectie vindt nu plaats in de zeer beperkte mogelijkheden die momenteel resteren. Mocht u overwegen de aanvraag in te trekken naar aanleiding van onze frequentie-selectie dan zijn geen kosten verschuldigd.”, aldus de instantie tegenover de omroep.

De vergunninghouder van de frequentie, Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei) zich niet bij de situatie neer en gaat bij de etherwaakhond opnieuw aandringen op een afdoende oplossing.