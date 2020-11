Bloomberg: “EQT in gesprek met KPN over overname”

EQT is in gesprek met KPN over een overname, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Diverse media in Nederland waaronder het Financieele Dagblad berichten hierover.

Geruchten

Al enkele weken gaan er geruchten over een mogelijke overname van het Nederlandse telecombedrijf door de Zweedse investeerder EQT. EQT is een Zweedse investeringsmaatschappij die in 2018 de Nederlandse providers Delta en Caiway overnam en ze samenvoegde onder de naam Delta Fiber.

Infrastructuur

Volgens het Financieele Dagblad gaat de interesse van EQT waarschijnlijk vooral uit naar de infrastructuur van KPN voor internet, met name de glasvezelverbindingen. KPN is de laatste tijd druk bezig met het aanleggen van glasvezelnetwerken in Nederland.

Nog geen knopen doorgehakt

Volgens Bloomberg zijn er nog geen knopen doorgehakt, en kunnen de gesprekken nog alle kanten op gaan. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid zou zijn. De aandelen van KPN zijn momenteel 11,1 miljard euro waard, maar het is niet duidelijk of EQT die allemaal wil overnemen.