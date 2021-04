Canal Digitaal past zenderaanbod Joyne-abonnementen aan

(update) Canal Digitaal heeft het zenderaanbod van klanten met een abonnement op de tv-diensten van Joyne al aangepast.

Overname

De rechter-commissaris heeft vandaag toestemming gegeven voor de overname van het klantenbestand en de voortzetting van een aantal activiteiten van het failliet gegane Joyne door Canal+ Luxembourg, het moederbedrijf van Canal Digitaal en TV Vlaanderen.

Aanpassingen televisie-aanbod

Canal+ Luxembourg heeft inmiddels aangegeven dat klanten van Joyne per mei 2021 door Canal+ Luxembourg (Canal Digitaal, resp. TV Vlaanderen) zullen worden gefactureerd en alleen zenders worden aangeboden die het bedrijf in zijn aanbod heeft. Hierop heeft het bedrijf per heden al de volgende televisiezenders uit het aanbod van Joyne op de Eutelsat verwijderd: ESPN3, Eurosport1, Eurosport2, Crime+Investigation, Discovery Channel, TLC, Family7, Nashville TV, Ziggo Sport Racing, Secret Circle, Joyne Promokanaal en Meiden van Holland.

Ook de radiozenders RadioNL, Radio Continu en Groot Nieuws Radio zijn uit het aanbod verwijderd.

Abonnement

Canal+ Luxembourg zal alle oud-klanten van Joyne een aanbod doen om over te gaan op respectievelijk het consumenten en zakelijke aanbod van Canal Digitaal, respectievelijk TV Vlaanderen. Het bedrijf raadt klanten aan om voor 31 mei 2021 over te stappen. Een einddatum van alle uitzendingen op de Eutelsat 9B is nog niet officieel vastgesteld. De zenders blijven in ieder geval tot 31 mei beschikbaar.

Update 19/4//2021 – 22:00 uur: Ook Ziggo Sport Racing, Secret Circle en Joyne Promokanaal zijn verwijderd uit het aanbod televisiezenders.

