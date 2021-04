Overname officieel: Joyne-klanten naar Canal Digitaal en TV Vlaanderen

De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor de overname van het klantenbestand en de voortzetting van een aantal activiteiten van het failliet gegane Joyne. Dit bevestigt advocaat Rimar Goudberg namens Verdonk Advocaten, curator van Joyne. Het klantenbestand wordt overgenomen door Canal+ Luxembourg, moederbedrijf van Canal Digitaal en TV Vlaanderen.

Schuldeisers

Eutelsat, A1 Telekom Austria (een bedrijf van Carlos Slim) en Mediachoice waren de grootste schuldeisers van Joyne die een schuldenlast had van rond de 6 miljoen euro. Eutelsat was, zoals bekend, de aanvrager van het faillissement. Ook een aantal zenders hadden een schuldpositie. Vrijdag 16 april jl. bereikt de curator overeenstemming met Canal+ Luxembourg, waarna het nog wachten was op toestemming van de rechter-commissaris.

Communicatie

Canal+ Luxembourg is inmiddels begonnen met het communiceren van het voortzetten van een aantal activiteiten. Rimar Goudberg zegt desgevraagd tegenover Mediamagazine dat er weliswaar meerdere partijen interesse toonden, maar dat alleen Canal+ Luxembourg een bieding heeft gedaan Achtergronden daarvan kende de curator niet, die wel aangaf dat Canal+ Luxembourg met partijen als A1 Telekom Austria, Mediachoice en Eutelsat overeenstemming moest bereiken in korte tijd over de voortzetting van de uitzendingen en dienstverlening.

Klantenbestand kleiner dan gedacht

Zodra het eerste verslag van de curator opgesteld zal zijn, zal daarin geopenbaard worden hoeveel Canal+ Luxembourg betaald zal hebben voor het klantenbestand en het kunnen voortzetten van de activiteiten. Dit is overigens geen groot bedrag, zo liet de curator al doorschemeren. Het klantenbestand is overigens kleiner dan eerder gedacht. De curator stelt dat het om circa 10.000 consumentenklanten gaat en rond de 13.000 b2b-klanten, waarmee het totaal net iets minder dan 24.000 bedraagt. Eerder had een van de aandeelhouders het getal van 30.000 genoemd.

Snel handelen

De curator zei dat het advocatenkantoor snel moest handelen en geen maanden kon uittrekken voor de onderhandeling. Binnen no time moest een deal worden getroffen omdat de betrokken partijen in de uitzendketen een te lange duur (Waarin geen enkele zekerheid over betaling van hun diensten) niet acceptabel was, en als een partij de stekker er uit zou trekken, de hele keten om zou vallen.

Aanpassingen televisie-aanbod

Canal+ Luxembourg heeft inmiddels aangegeven dat oude Joyne-klanten per mei 2021 door Canal+ Luxembourg (Canal Digitaal, resp. TV Vlaanderen) zullen worden gefactureerd en alleen zenders worden aangeboden die het bedrijf in zijn aanbod heeft. Dit zal betekenen dat zenders als Discovery, Eurosport1 en 2, TLC, Investigation Discovery Crime+Investigation, Dusk, Meiden van Holland en andere zenders die nu nog op de Eutelsat 9B uitzenden, zeer spoedig van de Eutelsat 9B zullen verdwijnen. Dit kan ook gelden voor Nashville TV, Schlager TV en de twee wisselkanalen van regionale publieke zenders.

Aanbod

Canal+ Luxembourg zal alle oud-klanten van Joyne een aanbod doen om over te gaan op respectievelijk het consumenten en zakelijke aanbod van Canal Digitaal, respectievelijk TV Vlaanderen. Het bedrijf raadt klanten aan om voor 31 mei 2021 over te stappen. Een einddatum van alle uitzendingen op de Eutelsat 9B is niet genoemd, wel is duidelijk dat die uitzendingen zullen eindigen. Eerder werd al bekend dat er per het derde kwartaal 2021 een andere operator de transponders die Joyne gebruikte, van Eutelsat gehuurd heeft.

Preview-kijken

Joyne werkt met preview-kijken. Kijktegoeden van Joyne zijn als gevolg van het faillissement vervallen, zo heeft Canal+ Luxembourg aan klanten duidelijk gemaakt.

