Consumentenbond: Freedom Internet beste alles-in-1-provider

Freedom Internet DSL is volgens het testpanel van de Consumentenbond de beste alles-in-1-provider van Nederland in het eerste kwartaal van 2021. Freedom Internet is een nieuwe provider en levert sinds september 2020 internet, tv en bellen via glasvezel en DSL.

Tevreden

Het aantal klanten dat last heeft van storingen is 15%. Dat is gelijk aan het gemiddelde aantal klachten per provider. Klanten zijn zeer tevreden over hun internetverbinding. Ze waarderen deĀ kwaliteit van internet met een 8,2. Daarmee doet de provider het net iets beter dan XS4ALL Glasvezel en Delta Kabel.

Minder tevreden over televisie

Over televisie-product van Freedom Internet zijn er bovengemiddeld veel klachten (37%). De score voor de kwaliteit is een magere 5,9. “Voor televisie ben je beter uit bij Delta Kabel (7,6) of XS4All Glasvezel (7,0).“, aldus de Consumentenbond. Het televisie-product van Freedom Internet wordt geleverd door Canal Digitaal.

Klantenservice

Voor de beste klantenservice moet je wel bij Freedom Internet zijn. De provider haalt op dat gebied een 8,5. De algemene waardering is met een 9,6 ook zeer hoog aldus de Consumentenbond.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Consumentenbond.