In navolging van Tweak gaat ook Freedom Internet haar diensten aanbieden via het glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest in de Haagse wijk Segbroek.

Lager tarief

De Freedom internetdiensten waren al langer beschikbaar in vrijwel heel Den Haag via bijvoorbeeld DSL en glasvezel van andere netwerken. “Doordat de provider nu via het open glasvezelnetwerk van T-Mobile in de wijk Segbroek kan leveren, kunnen de verbindingen tegen een lager tarief worden aangeboden. Later zal bovendien ook de wijk Loosduinen volgen“, aldus de aanbieder op haar website.

Bestellen

Vanaf 10 mei wordt het mogelijk om de diensten af te nemen via het netwerk van T-Mobile. Vanaf heden kan er via de website van Freedom Internet al een bestelling worden geplaatst. Voor 49 euro per maand kan een abonnement worden afgesloten met een snelheid van 1 Gbit up- en downloadsnelheid. Het pakket kan worden uitgebreid met de televisiediensten van Canal Digitaal vanaf 15,95 euro per maand. Meer informatie op de website van Freedom Internet.

Tweak

Gisteren kondigde provider Tweak ook aan dat het haar diensten gaat aanbieden op het glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest in de Haagse wijk Segbroek. Daar kost een Internet-only via een actietarief 36 euro per maand. Ook hier wordt een snelheid geleverd van 1 Gigabit.

