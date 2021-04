Tweak wordt provider op glasvezelnetwerk T-Mobile in Den Haag

Internetaanbieder Tweak gaat zijn diensten aanbieden op het glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest in de Haagse wijk Segbroek. Klanten die zich aanmelden krijgen een “voordelig welkomstaanbod”.

Tweede consumentenprovider

“Samen met T-Mobile kunnen we nu Segbroek in Den Haag als eerste wijk aansluiten via hun nieuwe en moderne glasvezelnetwerk. We zijn daarmee de tweede consumentenprovider die via dit glasvezelnetwerk levert. De komende jaren zal dit netwerk verder worden uitgebouwd“, aldus de aanbieder op haar website.

Aanmelden

Bewoners van de Haagse wijk Segbroek kunnen zich per vandaag aanmelden voor een aansluiting. Vanaf 10 mei kunnen de eerste klanten hun internetverbinding in gebruik nemen. “Om te laten zien dat wij het verschil kunnen maken starten we in Segbroek met een bijzonder voordelig welkomstaanbod. Als je vóór 1 juli 2021 kiest voor glasvezel van Tweak in de wijk Segbroek dan betaal je het eerste jaar €36 per maand voor ‘Internet Only’ of €39 per maand voor ‘Internet & Bellen’. Een Alles-in-1 abonnement met Televisie via Internet van Canal Digitaal kost het eerste jaar €54,95“, aldus de aanbieder. Bij de abonnementen wordt standaard een snelheid van 1 Gigabit geleverd.

Toekomstplannen

Het glasvezelnetwerk in Segbroek is een samenwerkingsverband tussen T-Mobile en Primevest. De komende jaren willen de bedrijven samen nog 1 miljoen huishoudens voorzien van een open glasvezelnetwerk. “Naast het netwerk in de Haagse wijk Segbroek wil Tweak ook in de ander T-Mobile glasvezelgebieden in den Haag, Rotterdam en Eindhoven actief gaan worden. Vanaf vandaag kunnen de 32.000 huishoudens van Segbroek in Den Haag kiezen voor Tweak, later dit laar volgt Loosduinen en daaropvolgend elk gebied waar T-Mobile en Primevest glasvezel aanleggen“, aldus de aanbieder.

