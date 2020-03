Ziggo stopt voorlopig met het uitschakelen van het analoge televisiesignaal in diverse regio’s. Het tijdelijk stopzetten van het uitschakelen van het analoge televisiesignaal heeft te maken met de maatregelen die het bedrijf heeft genomen in verband met het coronavirus.

Analoge televisiesignaal

Ziggo is sinds april 2018 bezig om het analoge televisiesignaal gefaseerd uit te schakelen. Hierbij wordt het signaal per regio afgeschakeld. Ook voor de komende periode had Ziggo plannen om het analoge televisiesignaal uit te schakelen. Zo was het de bedoeling om in regio Noord-Holland het analoge televisiesignaal uit te schakelen in de nacht van 23 op 24 maart. In Zuid-Limburg zou het analoge televisiesignaal op 7 april worden afgeschakeld en in de regio Tilburg op 21 april.

Geen uitschakeling

Ziggo heeft nu aangegeven dat vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het afschakelen van het analoge televisiesignaal voorlopig niet doorgaat. “Vanwege de maatregelen tegen corona hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Ook zetten we het analoge signaal nu niet uit. We laten het tijdig weten wanneer het signaal in de betreffende regio’s alsnog stopt“, aldus Ziggo.

Onderhoud

Ziggo had eerder al aangegeven dat geplande werkzaamheden aan het netwerk worden uitgesteld, zodat klanten overdag ongestoord thuis kunnen werken. Daarnaast biedt de provider de komende periode extra televisiezenders aan haar klanten.