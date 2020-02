Ziggo schakelt analoge televisie af in Zuid-Limburg

Kabelaar Ziggo schakelt in de nacht van 6 op 7 april het analoge televisiesignaal af in Zuid-Limburg. Vanaf 7 april kan er alleen nog naar digitale televisie worden gekeken in deze regio.

Analoog

Sinds april 2018 is Ziggo bezig per regio het analoge televisiesignaal uit te schakelen. Tot op heden is het analoge televisiesignaal uitgeschakeld in onder andere de regio’s Capelle aan den IJssel, Flevoland, Rotterdam en omgeving en delen van Amsterdam en de regio Noord-Holland, regio Den Haag, Gelderland, Groningen, Drenthe, Utrecht, en Eindhoven. Het analoge radiosignaal blijft voorlopig beschikbaar.

“Veel veranderd”

“Er is door de jaren heen veel veranderd op tv-gebied. Het beeld ging van zwart-wit naar kleur, de antenne verdween van de daken. Nu kijken we behalve op het televisiescherm ook tv op mobiel en tablet. We gaan dóór met vernieuwen om klaar te zijn voor de toekomst. Het aantal mensen dat nog analoog tv kijkt is de laatste jaren flink afgenomen. Het analoge tv-signaal gaat daarom stoppen, dan leveren we al onze klanten digitale kabel tv, via diezelfde kabel”, zegt Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo.

Capaciteit

De capaciteit die vrijkomt na het uitzetten van het analoge televisiesignaal wordt ingezet voor het aanbieden van sneller Internet. De kabelaar wil op termijn een zogenaamd Gigabit-netwerk gaan aanbieden. De regio’s Den Haag, Utrecht en Hilversum zijn inmiddels aangesloten op dit netwerk.

Afbeelding: