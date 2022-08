Voormalig voetballer Dean Gorré is per heden toegevoegd aan het analistenteam van de streamingdienst Viaplay. Eerder had de streamingdienst de voormalig voetbalinternationals Nigel de Jong, Frank de Boer, John van ’t Schip en Aron Winter al binnengehaald om de buitenlandse voetbalwedstrijden van analyses te voorzien.

Buitenlands voetbal

Viaplay doet dit voetbalseizoen naast de Duitse Bundesliga ook verslag van de Engelse Premier League. Voor deze extra wedstrijden zijn de analisten Nigel de Jong, Frank de Boer, John van ’t Schip en Aron Winter aangetrokken. Vanaf vrijdag 5 augustus maakt het viertal zijn opwachting naast Jaap Stam, Cedric van der Gun en Simon Cziommer, die al aan Viaplay verbonden zijn.

Sinds deze week is ook oud-voetballer Dean Gorré toegevoegd als analist. Gorré heeft zowel in Nederland als in Engeland gevoetbald voor clubs als Feyenoord, FC Groningen, Ajax, Barnsley en Blackpool

Zestig wedstrijden per speelronde

De streamingdienst Viaplay brengt elke speelronde zo’n zestig wedstrijden uit internationale voetbalcompetities. De centrale presentatie bij de voetbalprogramma’s is in handen van Koen Weijland.