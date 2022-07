Viaplay brengt vanaf vrijdag 5 augustus ieder weekend ongeveer 60 wedstrijden uit internationale voetbalcompetities.

Premier League

Met ingang van het nieuwe seizoen is ook de Engelse Premier League aan het pakket toegevoegd. Voorheen was deze competitie te zien via Ziggo Sport. De Premier League wordt algemeen gezien als zwaarste en grootste voetbalcompetitie van de wereld. Naast de Premier League is ook het voetbal uit de Duitse Bundesliga te zien via de streamingdienst.

Aftrap

Speelronde 1 van het seizoen 2022-2023 wordt op 5 augustus vanaf 20.00 uur afgetrapt met de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en het Bayern München van Matthijs de Ligt. Vervolgens staan op zaterdag 6 augustus vanaf 13.00 uur onder andere Fulham tegen Liverpool, Tottenham Hotspur versus Southampton en Everton tegen Chelsea op het programma. Op zondag 7 augustus vanaf 14.00 uur is het Premier League-debuut van Erik ten Hag te zien. Manchester United speelt dan thuis tegen Brighton en daarna gaat het Manchester City van Erling Haaland op bezoek bij West Ham United.

Meer voetbal

Naast de Bundesliga en de Premier League zijn op Viaplay alle wedstrijden te volgen van de Engelse Championship en Bundesliga 2. Ook wordt er volop aandacht besteed aan vrouwenvoetbal met de Italiaanse Serie A Femminile en de Zweedse Damallsvenkan.

Viaplay Voetbal

De presentatie van het studioprogramma Viaplay Voetbal is in handen van Koen Weijland. Hij wordt in het nieuwe seizoen onder meer bijgestaan door analisten Jaap Stam, Cedric van der Gun en Simon Cziommer. De overige analisten worden binnenkort bekend gemaakt.