Ziggo Sport zendt tot het einde van dit seizoen de wedstrijden uit de Bundesliga uit. De sportzender heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Viaplay. Tot op heden waren de wedstrijden uit de hoogste Duitse voetbalcompetitie alleen te zien via Youtube.

Viaplay

Met ingang van dit seizoen is de Nordic Entertainment Group de eigenaar van de uitzendrechten van de Bundesliga in Nederland. NENT wil de wedstrijden gaan uitzenden via haar streamingdienst Viaplay. Deze dienst komt echter pas in maart volgend jaar beschikbaar in Nederland. De wedstrijden waren daarom in Nederland tijdelijk alleen te zien via het Youtube-kanaal van de Bundesliga.

Tot einde van dit seizoen

Sportzender Ziggo Sport meldt nu dat de sportzender tot het einde van dit seizoen wedstrijden uit de Bundesliga gaat uitzenden. Zo is vanmiddag via Ziggo Sport Tennis vanaf 15.25 uur de wedstrijd Bayern M√ľnchen – Mainz 05 te zien. De verwachting is dat vanaf volgend seizoen de wedstrijden exclusief via de nieuwe streamingdienst Viaplay te zien zijn.

Gratis beschikbaar

De sportkanalen van Ziggo Sport Totaal zijn dit weekeinde bij vrijwel alle aanbieders van digitale televisie gratis beschikbaar. Hierdoor kan iedereen kijken naar de ontknoping van het Formule 1-seizoen. Bij de aanbieder Ziggo is Ziggo Sport Totaal zelfs tot 3 januari gratis beschikbaar.