Bundesliga in Nederland voorlopig gratis te zien via YouTube

De wedstrijden uit de Duitse voetbalcompetitie de Bundesliga zijn voorlopig gratis te zien via YouTube. Dit heeft de Nordic Entertainment Group (NENT), die de rechten voor het uitzenden van de Duitse voetbalcompetitie voor Nederland bezit, vrijdag bekend gemaakt.

Nieuwe rechtenhouder

Met ingang van dit seizoen is de Nordic Entertainment Group de eigenaar van de uitzendrechten van de Bundesliga in Nederland. NENT wil de wedstrijden gaan uitzenden via haar streamingdienst Viaplay. Deze dienst komt echter pas medio volgend jaar beschikbaar in Nederland. Naast de Bundesliga gaat NENT via Viaplay volgend jaar ook de Formule 1, de Engelse voetbalcompetitie Premier League en dartswedstrijden van de PDC aanbieden.

YouTube

Om de wedstrijden toch te kunnen aanbieden maakt NENT voorlopig gebruik van het officiĆ«le Bundesliga-kanaal op YouTube. Daarop zijn alle wedstrijden te zien voorzien van Engels commentaar. Vanmiddag (15.30 uur) staat onder andere de wedstrijd VfL Wolfsburg – VfL Bochum op het programma.