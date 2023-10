Delta is vandaag begonnen met de verkoop van het snelste internetabonnement van Nederland. Voor 125 euro per maand levert de aanbieder een snelheid van 5 Gbps.

Snelste

Delta claimt met dit nieuwe abonnement het snelste internet via glasvezel van Nederland te leveren. KPN maakte eerder deze maand bekend vanaf 23 oktober een abonnement met een snelheid van 4 Gbps te leveren. Dit abonnement gaat 67,50 euro per maand kosten.

In combinatie met mobiel abonnement

Delta verkoopt haar snelste internetabonnement via glasvezel voor 125 euro per maand waarbij de eerste acht maanden een korting wordt verkregen waardoor de abonnementsprijs de eerste acht maanden uitkomt op 97,50 euro per maand. Opvallend is dat bij dit Internetabonnement automatisch een “Unlimited Mobiel” wordt verkocht voor mobiel dataverkeer. Het is onduidelijk of het abonnement van 5 Gbps los kan worden afgenomen bij de aanbieder.

Meer informatie via de website van de provider.