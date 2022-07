Op maandag 25 juli is de laatste uitzending van het programma ‘Haagse Avondradio’ op lokale omroep Den Haag FM. Volgens de lokale omroep van Den Haag is het programma “niet meer levensvatbaar”.

Bijna 10 jaar

Het radioprogramma Haagse Avondradio is elke werkdag tussen 19.00 en 21.00 uur te horen op Den Haag FM. Het programma zou deze maand haar negenjarig bestaan vieren. In juli 2013 werd het programma opgericht. Het idee achter Haagse Avondradio was een gezellig en informatief radioprogramma, elke dag tussen 19.00 en 21.00 uur in de ether.

Te weinig presentatoren

Onder andere Patrick Hol, Debora Borghart, Kevin Orduña, Lex van der Hoorn, Bas van der Wildt en Kees Rooke zijn betrokken geweest bij het programma. Kees Rooke is overigens nog steeds actief als presentator van het programma. Door de coronacrisis zijn een aantal presentatoren gestopt en de programmaleiding is hard op zoek geweest naar nieuwe presentatoren, maar zonder resultaat.

“Niet meer levensvatbaar”

Volgens zakelijk leider Pelle Matla van Den Haag FM is het programma niet meer levensvatbaar. Op 25 juli aanstaande is de laatste uitzending te horen met onder andere Kees Rooke en een aantal andere presentatoren. Rooke blijft overigens programma’s maken voor de Haagse radiozender Hollands Palet. Deze radiozender is te beluisteren in de Haagse regio via DAB+, het digitale radiopakket van Ziggo en wereldwijd via Internet.