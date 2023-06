Bij Videoland zijn de komende periode diverse concerten te zien. Zo zijn op de streamingdienst van RTL concerten te zien van Guus Meeuwis en BLØF.

Meer muziekaanbod

Na ‘Vrienden van Amstel’, ‘Holland Zingt Hazes’ en ‘Boef in Concert‘ zijn er een tweetal nieuwe concerten aan de line-up van Videoland toegevoegd. Op 16 juni om 20.30 uur is Guus Meeuwis voor het tweede jaar live te streamen bij Videoland met ‘Groots Met Een Zachte G’, vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Live vanaf ‘Concert At Sea’ stream je zaterdag 24 juni het optreden van BLØF. Voorafgaand aan het concert van BLØF wordt vooruitgekeken vanaf de Brouwersdam in Zeeland met speciale interviews, een compilatie van het festival tot nu toe en een impressie achter de schermen.

Tino Martin

Vanaf 8 juli stream je de nieuwe en eigen documentaire van Tino Martin. “We zien hem optreden, backstage bij zijn concerten maar maken hem ook privé mee en krijgen een bijzonder inkijkje in het leven van deze Nederlandse topartiest. Ruim een jaar heeft Tino Martin zich laten volgen en heeft hij samen met de makers van de documentaire een zo goed en eerlijk mogelijk beeld van zijn leven proberen te geven“, aldus RTL in een persbericht.

Live tv steeds belangrijker

De functionaliteit ‘Live tv kijken’ is een belangrijk speerpunt bij Videoland, zo is er naast deze live concerten op 17 juni ook GLORY Collision 5 live te zien en is de gehele programmering van alle RTL zenders ook live te streamen bij Videoland.