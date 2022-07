Ook in de maand juli staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere VOX, MTV Live HD en One World TV de zogenaamde zenders van de maand in de maand juli.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

One World TV

Bij aanbieders T-Mobile (kanaal 18), Delta (kanaal 999) en Caiway is One World TV de zender van de maand. De dancezender besteedt de komende maand veel aandacht aan het festival bij Tomorrowland. Bij aanbieder Ziggo is de zender te zien gedurende de weekenden in juli op kanaal 13 (Ziggo TV).

Kabelnoord

Kabelnoord biedt in de maanden juli en augustus meerdere zenders aan in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket. Het gaat om de zenders VOX Kabel Eins, TVEi en France24. Meer informatie via de website van de aanbieder.

SKV

Bij aanbieder SKV uit Veendam is MTV Live HD de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale televisie te zien via kanaal 999. “Met MTV Live HD keert MTV terug naar de oorsprong. Met het beste wat MTV alle muziekliefhebbers te bieden heeft. MTV Live HD staat voor de beste live-muziek, clips en documentaires. Van de bekende MTV Unplugged-sessies tot de MTV Video Music Awards (VMA’s) en de MTV Europe Music Awards (EMA’s)“, aldus SKV.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de zender Nicktoons de zender van de maand is in juli.