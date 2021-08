ESPN start nieuw seizoen Eredivisie met vertrouwde namen

Presentator Milan van Dongen en analisten Mario Been, Kees Kwakman en Arnold Bruggink zijn langer te zien bij ESPN. Allen tekenden ze recent voor een langer verblijf bij de sportzender. Daarnaast voegt Marciano Vink zich vanaf het nieuwe seizoen officieel bij het analistenteam. Onlangs verlengde ESPN ook al voor meerdere jaren de samenwerking met Jan Joost van Gangelen, Fresia Cousiño Arias en Hans Kraay Jr.

ESPN houdt Marciano Vink binnenboord

Marciano Vink is de komende jaren exclusief als analist te zien bij ESPN. “Wat begon als een paar gastoptredens is uitgegroeid tot iets waar ik ontzettend veel plezier aan beleef”, zegt Marciano Vink, die in zijn voetballoopbaan uitkwam voor onder andere het Nederlands elftal, PSV en Ajax. “Ik hoefde niet lang na te denken over dit contract, want vanaf het eerste moment voel ik me welkom bij ESPN en echt onderdeel van het team.”

Sanne van Dongen

In het najaar voegt ook Sanne van Dongen zich als verslaggever bij het ESPN-team. Van Dongen gaat zich onder meer richten op de uitzendingen van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.

Op 13 augustus gaat het nieuwe seizoen van de Eredivisie van start met de wedstrijd Go Ahead Eagles – sc Heerenveen (ESPN 2). Vanaf dit seizoen zal er elk weekend een wedstrijd in Ultra HD-kwaliteit worden uitgezonden via de nieuwe zender ESPN UHD.