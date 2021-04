Film Tenet al te zien bij Amazon’s Prime Video

De film Tenet is sinds deze week zonder meerkosten te zien bij de streamingdienst Prime Video van Amazon. De filmhit van 2020 was al enige tijd te huur bij de streamingdienst maar is nu ook te zien via het standaardabonnement van 2,99 euro per maand.

Tenet

De film Tenet van regisseur Christopher Nolan was in 2020 één van de weinige grote films die in de bioscopen in première ging. Dit had alles te maken met de maatregelen tegen het coronovirus waardoor bioscopen niet of beperkt open konden. De film ging in augustus van het vorige jaar in première. De film vertelt het verhaal over twee spionnen die een Derde Wereldoorlog moeten zien te voorkomen. Met een begroting van $205 miljoen wordt dit het duurste filmproject van Christopher Nolan tot nu toe.

Prime Video

Sinds deze week is de film te zien via de streamingdienst Prime Video. De dienst is te bekijken via onder ander tablet, smartphone, Apple TV, diverse game-consoles en via de ontvanger van Interactieve televisie van KPN. Sinds kort is de dienst ook te zien via de Mediabox van Ziggo.

De dienst kost 2,99 euro per maand en kan 30 dagen op proef worden bekeken. Het abonnement van Prime Video is uit te breiden met zogenaamde Prime Channels zoals Film1, StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV.

Meer informatie via: https://www.primevideo.com/

Video