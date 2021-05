Finale Eurovisie Songfestival live te volgen op radio, tv en Internet

Vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival live te volgen via radio, televisie en Internet.

Finale

Afgelopen dinsdag en donderdag waren de halve finales te zien van het Eurovisie Songfestival. Vanavond wordt in Ahoy! Rotterdam de grote finale gehouden. Voor Nederland zal Jeangu Macrooy het nummer Birth of a New Age zingen. De show die vanaf 21.00 uur is te zien en te horen wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager. De finale is live te volgen via televisie, radio en Internet.

NPO 1

Na de voorbeschouwing tussen 20.30 en 21.00 uur die wordt gepresenteerd door Rik van de Westelaken is vanaf 21.00 uur de finale zelf te zien op NPO 1. Het commentaar wordt verzorgt door Songfestival-kenners Cornald Maas en Sander Lantinga. De uitzending is te zien op NPO 1.

Gebarentolk en signdancers

Via NPO 1 extra is de finale van het Eurovisie Songfestival te zien met gebarentolken en signdancers. Deze gebarentolken tolken ook het commentaar van Cornald Maas en Sander Lantinga. Deze digitale themazender maakt bij veel aanbieders tijdelijk onderdeel uit van het digitale basispakket. NPO1 extra is bij KPN te vinden op kanaal 76, bij Ziggo op kanaal 128, bij T-Mobile op kanaal 273 en via Internet.

Audiodescriptie

Op het themakanaal NPO Zappelin extra en via NPO Start worden de finale voorzien van audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking. NPO Zappelin extra is bij KPN te vinden op kanaal 58, bij Ziggo op kanaal 311, bij T-Mobile op kanaal 195 en via Internet.

In Dolby Atmos bij KPN

Klanten van KPN met Interactieve Televisie en de juiste ontvanger kunnen het Eurovisie Songfestival volgen met Dolby Atmos geluid via kanaal 109. Meer informatie hierover vind je hier.

NPO Radio 2

Vandaag is NPO Radio 2 de hele dag te horen met duo-presentatie op weg naar de finale. Jeroen van Inkel en Emmely de Wilt bijten van 07.00 tot 10.00 uur het spits af. Vervolgens (van 10.00 tot 12.00 uur) verzorgen Dolf Jansen en Willemijn van Veenhoven een speciale songfestivaleditie van Spijkers met Koppen.

Paul Rabbering en Cielke Sijben presenteren van 12.00 tot 16.00 uur de Internationale Songfestival Top 50. Carolien Borgers en Giel Beelen zijn van 16.00 tot 18.00 uur te horen met de Muziekcafé special, waarna Bart Arens en Jeroen Kijk in de Vegte tot 21.00 uur aftellen naar de finale. Wouter van de Goes en Frank van ’t Hof doen tot 02.00 uur verslag van de finale en de puntentelling.

Kijken en luisteren

NPO Radio 2 is in heel Nederland te beluisteren via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meekijken vanuit de studio in Rotterdam kan via NPO 1 Extra. Deze themazender is bij vrijwel alle aanbieders van digitale televisie te zien via het digitale basispakket.

Youtube

De finale is ook te zien via het Youtube-kanaal van Eurovision.

Video:

Alle songs voor de finale