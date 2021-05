Eurovisie Songfestival van start met eerste halve finale

Vanavond gaat het Eurovisie Songfestival van start met de eerste halve finale. De editie van dit jaar wordt gehouden in Rotterdam Ahoy en is te volgen via NPO 1, NPO 1 extra, NPO Zappelin extra en NPO Start.

Voorbeschouwing

Om 20.30 uur is de voorbeschouwing te zien bij de AVROTROS op NPO 1 op de eerste halve finale die om 21.00 uur van start gaat. In de voorbeschouwingen bereiden Rik van de Westelaken en zijn gasten de kijkers voor op wat die avond te wachten staat op het enorme muziekfestival. Achter de schermen in Rotterdam Ahoy spreekt Richard Groenendijk de artiesten en de presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager.

Halve finale

Om 21.00 uur begint de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanuit Rotterdam Ahoy. Zestien landen strijden deze avond voor een plaats in de finale op zaterdag 22 mei. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager presenteren de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Het commentaar wordt verzorgt door Songfestival-kenners Cornald Maas en Sander Lantinga. De uitzending is te zien op NPO 1. Op donderdag 20 mei is de tweede halve finale te zien op NPO 1.

Gebarentolk en signdancers

Via NPO 1 extra zijn zowel de beide halve finales als de finale te zien met gebarentolken en signdancers. Deze gebarentolken tolken ook het commentaar van Cornald Maas en Sander Lantinga. De programma’s worden ook live ondertiteld op NPO 1 via teletekstpagina 888. Deze digitale themazender maakt bij veel aanbieders tijdelijk onderdeel uit van het digitale basispakket. NPO1 extra is bij KPN te vinden op kanaal 76, bij Ziggo op kanaal 128, bij T-Mobile op kanaal 273 en via Internet.

Audiodescriptie

Op het themakanaal NPO Zappelin extra en via NPO Start worden deze uitzendingen voorzien van audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking. NPO Zappelin extra is bij KPN te vinden op kanaal 58, bij Ziggo op kanaal 311, bij T-Mobile op kanaal 195 en via Internet.