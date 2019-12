De actie Viva for Life van de Waalse radiozender RTBF VivaCité heeft dit jaar 5,6 miljoen euro opgehaald. Dit is gisteravond aan het einde van de actie bekendgemaakt. De opbrengst gaat naar de strijd tegen kinderarmoede. Vorig jaar werd er bij de actie bijna 5 miljoen euro opgehaald.

Glazen Huis

Het concept van Viva For Life lijkt het oude format van 3FM’s Serious Request in Nederland. Drie presentatoren hebben zich de voorbije zes dagen en nachten in een glazen studio opgesloten om de klok rond muziek te draaien. Na twee edities in Luik, twee keer Charleroi, twee keer Nijvel was het nu de beurt aan Doornik. Omdat Doornik vlak bij de Franse grens ligt, kreeg RTBF dit jaar ook steun van de Franse omroepen France 3 en France Bleu Nord.

144 uur radio

In totaal maakte de presentatoren van RTBF Vivacité, Adrien Devyver, Ophélie Fontana en Sara De Paduwa, 144 uren non stop radio vanuit het Glazen Huis in Nijvel.

Vlaanderen

In Vlaanderen behaalde de actie ‘De Warmste week’ ook een recordopbrengst op: 17,5 miljoen euro. Ook deze actie werd gisteravond afgesloten.

Nederland

In Nederland werd gisteravond de actie 3FM Serious Request: The Lifeline afgesloten in Groningen. Voor deze actie werd ruim 1,4 miljoen euro opgehaald.

Sociale media: