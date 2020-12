Glazen Huis van RTBF VivaCité haalt ruim 7 miljoen euro op

Viva For Life, de actie tegen kinderarmoede en armoede binnen gezinnen van de RTBF heeft dit jaar een recordbedrag van 7.061.534 opgebracht.

Hoge opbrengst

De opbrengst van ruim 7 miljoen euro is veel meer dan de opbrengst van vorig jaar. Toen haalde de radiozender RTBF VivaCité met haar actie Viva For Life nog 5,6 miljoen euro op. Presentatoren Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Adrien Devyver verlieten donderdag in Brussel hun glazen huis, waar ze sinds 17 december opgesloten waren.

Virtueel

In tegenstelling tot voorgaande jaren was de opzet van de actie dit jaar anders in verband met de coronacrisis. Het glazen huis stond dit jaar bij de zendmast van de VRT en RTBF in Brussel. Via het internet konden de luisteraars reageren op de actie.

Sinds 2013

De actie Viva For Life bestaat al sinds 2013 en er werd al meer dan 30 miljoen euro verzameld. Honderden projecten georganiseerd door 230 organisaties in Wallonië en Brussel werden zo al gesteund.

VRT

De Vlaamse openbare omroep VRT sluit vandaag de actieweek ‘De Warmste Week’ af. Ook deze actie is qua opzet anders dan voorgaande jaren in verband met de coronacrisis.

3FM

In Nederland sluit NPO 3FM vandaag Serious Request 2020: The Lifeline af. Ook deze actie wordt dit jaar in aangepaste vorm gehouden in verband met de coronacrisis.

