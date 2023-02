Voor sportzender ESPN was januari de meeste succesvolle maand ooit. De sportzender trok over de hele maand in totaal 7.700.000 unieke kijkers. Het marktaandeel kwam uit op 3,1% (SKO, 6+, tijdvak 6-26 uur). ESPN was daarmee de hoogst scorende sportzender, met Ziggo Sport Totaal (0,6 %) en Eurosport 1&2 op ruime afstand (1,1 %).

Meer dan 2 miljoen live kijkers voor De Klassieker

Hoogtepunt van de afgelopen maand was de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op zondag 22 januari. De Klassieker trok gemiddeld 2.115.000 live kijkers naar ESPN. Daarmee was het de best bekeken live Eredivisiewedstrijd ooit op een sportzender en voor het eerst dat de grens van 2 miljoen kijkers werd overschreden.

Ruim 12 miljoen video views op YouTube

Online beleefde de sportzender ook een recordmaand. In januari werd ruim 4,8 miljoen keer een bezoek gebracht aan de ESPN-website en apps. Dat leidde tot een recordaantal streamstarts van 1,2 miljoen video’s (live en on demand). Ook het YouTube-kanaal van ESPN beleefde de beste maand ooit met maar liefst 12,1 miljoen video views.

ESPN is o.a. beschikbaar bij KPN (kanaal 14), Ziggo (kanaal 18 en 421) en T-Mobile (150). Het volledige overzicht van tv-aanbieders en hun ESPN-aanbod is te vinden op espn.nl/espn1