Streamingdienst Viaplay besteedt tot en met zondag veel aandacht aan het golftoernooi The US Open.

Major

Het US Open is een van de vier grote golftoernooien (majors), dat elk jaar in de derde week van juni wordt gehouden op een andere golfbaan in de Verenigde Staten. De andere drie majors zijn: The Masters, The Open Championship en het Professional Golfers’ Association (PGA) kampioenschap.

123e editie

De 123e editie wordt gehouden op de golfbaan van de The Los Angeles Country Club. Er wordt in totaal bijna 20 miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld op dit toernooi.

Televisie

Niet Ziggo Sport, maar streamingdienst Viaplay zendt de 123e editie van het US Open live uit in Nederland. De uitzendingen beginnen op donderdag en vrijdag om 17.00 uur en op zaterdag en zondag om 19.00 en duren tot diep in de nacht. Viaplay had eerder haar aanbod met golf al uitgebreid met de LIV Tour.