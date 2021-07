Haaglanden Voetbal en Den Haag FM slaan handen ineen

Lokale omroep Den Haag FM gaat, met ingang van het aanstaande sportseizoen, op haar tv-kanaal drie nieuwe voetbalprogramma’s uitzenden. Dat zijn de omroep en de producent van de programma’s, Haaglanden Voetbal overeengekomen. Met Haaglanden Voetbal haalt de omroep een belangrijke partner in huis op het gebied van amateur- en profvoetbal in de Haagse regio.

Drie programma’s

Het gaat om drie programma’s per week die worden uitgezonden op de dinsdag, woensdag- en donderdagavond tussen 18.00 en 18.30 uur. Op de dinsdagen haakt het programma in op de actualiteit rond het amateurvoetbal in de regio; op woensdagen vindt een talkshow plaats met gasten aan tafel; en op donderdagen zit Studio ADO, met een vooruitblik op het weekend, maar ook aandacht voor de jeugd, het vrouwenvoetbal en maatschappelijke activiteiten en de historie van de club. De presentatie is in handen van Ton Beije.

Haaglanden TV

Ton Beije: ,,Wij zaten met onze tv-programma’s al bij Haaglanden TV en gaan als goede vrienden uit elkaar. Met Den Haag FM – dat ook in alle andere randgemeenten te zien is, waaronder het Westland – wordt ons bereik alleen maar uitgebreid. En daar zijn wij uiterst blij mee. Bij de tv-programmering van Den Haag FM sluiten onze voetbalprogramma’s ook uitstekend aan. Wij volgen – ook met onze website – niet alleen ADO Den Haag, maar alle amateurclubs in de regio Haaglanden. Dit betekent ook voor ons weer een enorme uitdaging. En die uitdaging gaan wij aan met hetzelfde team medewerkers, dat al jaren actief is voor Haaglanden Voetbal TV.”

Vanaf donderdag 5 augustus wordt al gestart met Studio ADO. De programma’s rond het amateurvoetbal van Haaglanden Voetbal TV starten op Den Haag FM vanaf 2 september.

Sportsignaal

Eerder was al bekend geworden dat de lokale omroepen Den Haag FM en Midvliet FM/TV vanaf september gezamenlijk het sportprogramma Sportsignaal uitzenden op de radio. De lokale omroepen doen dit samen met de websites Haagsetopsport.nl en haagsamateurvoetbal.nl.

