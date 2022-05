De gemeenten Hellevoetsluis en Zandvoort worden aangesloten op glasvezel. In Hellevoetsluis wordt het netwerk aangelegd door T-Mobile in samenwerking met Open Dutch Fiber. In Zandvoort gaat Glaspoort het netwerk aanleggen.

Hellevoetsluis

T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber internet via glasvezel aanbieden bij ruim 17.500 huishoudens in Hellevoetsluis. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf augustus 2022 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). De in totaal 17.839 huishoudens zijn verdeeld over de wijken Nieuw-Helvoet, Nieuwenhoorn, RavenseHoek, Den BonsenHoek, De Kooistee, De Struyten, Hellevoet en Centrum. De werkzaamheden starten in mei 2022 en in augustus 2022 worden de eerste woningen aangesloten.

Uitbreiding

De aanleg van glasvezel in Hellevloetsluis past in het in april 2021 gepresenteerde plan van Open Dutch Fiber en T-Mobile om de komende vijf jaar samen ten minste één miljoen huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel.

Zandvoort

In Zandvoort gaat Glaspoort een glasvezelnetwerk aanleggen. Ruim 9500 huishoudens in Zandvoort worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van Glaspoort. Eind mei wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt medio augustus het eerste adres aangesloten. Het laatste adres wordt in het voorjaar van 2023 aangesloten. Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenfonds APG.