Joost Strootman nieuwe eindredacteur Radio 2/3FM/Radio 5 en Sterren NL

Joost Strootman wordt per 1 januari 2021 de nieuwe eindredacteur voor vier radiozenders waar AVROTROS op te horen is. Het gaat om de radiozender NPO Radio 2, 3FM, NPO Radio 5 en SterrenNL. “Met de aanstelling van Joost kiest AVROTROS duidelijk voor eigen talent en voor een radioman in hart en nieren.“, aldus de omroep in een persbericht.

Sinds 2014

Joost Strootman werkt sinds 2014 bij AVROTROS als producer van het best beluisterde radioprogramma van ons land: Aan de Slag! op NPO Radio 2. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het muziekbeleid van het volkse Nederlandse radiostation Sterren NL. Voor die tijd was Joost aan het werk bij de TROS waar hij produceerde, regisseerde en muzieksamensteller was. Ook presenteerde hij enige tijd bij Kink FM.

“Jong en ervaren”

AVROTROS mediadirecteur Bart Barnas: “Joost is een jonge en tegelijkertijd ervaren radiomaker die zich het vak eigen heeft gemaakt bij ons. We hebben een fantastische groep mensen die niets leuker vindt dan radio te maken voor en met de luisteraars. Joost weet wat er nodig is om radioprogramma’s, redacties en presentatoren nóg beter te maken.”

“Enthousiast”

Joost Strootman (32): “Met bijna 15 jaar aan radio-ervaring ben ik klaar voor deze nieuwe stap. Ik ben blij met deze kans en kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s binnen en buiten AVROTROS te werken aan al die uiteenlopende programma’s op Radio 2, 3FM, Radio 5 en Sterren NL. Ik heb er heel veel zin!”