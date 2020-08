Kickboksevenementen GLORY wellicht terug naar Ziggo Sport

De kans is aanwezig dat de kickboksevenementen van GLORY weer terugkeren op de sportzender Ziggo Sport. Dit bericht NU.nl.

Weg bij Talpa

Deze week werd bekend dat Talpa per direct het contract met GLORY heeft opgezegd. Talpa zond de kickboksevenementen van de organisatie uit via Veronica. Daar komt dus nu per direct een einde aan. Bij de organisatie GLORY zijn diverse bekende kickboksers onder contract zoals Rico Verhoeven en Badr Hari.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis heeft GLORY sinds februari geen gevechten meer kunnen organiseren. Daardoor is de kickboksbond in financieel zwaar weer terechtgekomen. Het doorgaan van het eerst volgende evenement in oktober zou door het wegvallen van het contract met Talpa op losse schroeven staan.

Ziggo Sport

GLORY is nu op zoek naar een andere televisiezender die de evenementen van GLORY wil uitzenden. Tot medio 2018 werden de wedstrijden van GLORY uitgezonden door Ziggo Sport. Volgens NU.nl zou GLORY in contract zijn getreden met Ziggo Sport om de rechten over te nemen van Talpa. “GLORY heeft ons inderdaad benaderd, over inhoud van de gesprekken doen wij verder geen mededelingen“, zegt een woordvoerder van Ziggo Sport vrijdag tegen NU.nl.