In Woerden krijgen 16.000 huishoudens toegang tot internet via glasvezel van T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber. Hiermee ontstaat er in Woerden concurrentie voor de bestaande netwerken van KPN en Ziggo.

Vanaf oktober 2022

Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf oktober 2022 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). De in totaal 16.000 huishoudens zijn verdeeld over de wijken West, Midden en Oost. De werkzaamheden beginnen in juli 2022 en bewoners worden door T-Mobile en Open Dutch Fiber geïnformeerd over deze werkzaamheden. Naar verwachting worden de eerste huishoudens in oktober 2022 aangesloten.

Uitbreiding

Inmiddels hebben beide partijen al 500.000 huishoudens aangekondigd die glasvezel krijgen. Daarbij wordt gekozen voor stedelijke gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt. Wanneer mogelijk en betaalbaar, maakt T-Mobile gebruik van beschikbare kabels van andere netwerkaanbieders. ‘’Overal in Nederland moeten mensen betaalbaar snel internet kunnen gebruiken. Het moet een basisvoorziening zijn voor ieder huishouden. Ik ben blij dat we daarin steeds weer een mooie stap maken’’, zegt Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer van T-Mobile Nederland.

Netwerken

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Haarlem, Utrecht en Ridderkerk. Op andere plekken wordt gebruikgemaakt van netwerken van andere aanbieders. Deze week werd ook bekend dat de Rotterdamse wijk Charlois wordt aangesloten op het netwerk van Open Dutch Fiber/T-Mobile.

