KPN gaat glasvezel aanleggen in gemeente Oldambt

De Groningse gemeente Oldambt wordt aangesloten op glasvezel door KPN. Hiervoor hebben KPN NetwerkNL en de gemeente Oldambt een overeenkomst gesloten.

16.000 huishoudens

In deze overeenkomst is vastgelegd dat 16.000 huishoudens in de Groningse gemeente worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het telecombedrijf start begin 2022 met de aanleg van glasvezel in Oldambt. De uitrol van glasvezel wordt verdeeld onder twee partijen: KPN NetwerkNL en Glasdraad.

KPN NetwerkNL regelt de aanleg van glasvezel in de kernen Winschoten, Heiligerlee, Scheemda en Westerlee. Het project zit daar in de voorbereidende fase. Eind 2021 worden bewoners geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Glasdraad verzorgt de aanleg in de overige kernen en het buitengebied. Daar wordt mogelijk nog voor de zomervakantie gestart met de eerste werkzaamheden.

Versnelde uitrol van glasvezel

Regiodirecteur KPN Jeroen van der Jagt: “We vervangen overal in Nederland ons kopernetwerk voor glasvezel. We bieden momenteel bij ruim een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel tot in de meterkast. Volgens planning is in 2024 meer dan de helft van Nederland aangesloten op glasvezel. In 2025 is dat 65%. Het doel is uiteindelijk meer dan 80% van Nederland op het toekomstvaste netwerk van KPN aan te sluiten.”

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd.

