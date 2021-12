KPN is in Pijnacker gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk. In totaal realiseert KPN circa 7.000 glasvezelaansluitingen.

Wijk per wijk

Afgelopen woensdag zette KPN de eerste schop in de grond op het Oranjeplein 1 in het centrum van Pijnacker. In augustus 2022 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond. De werkzaamheden starten in het centrum van Pijnacker. Hierna volgen de wijken Koningshof, Ackerswoude en Pijnacker-Noord. In februari 2022 wil de aanbieder de eerste huishoudens in Pijnacker gaan aansluiten op haar glasvezelnetwerk.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.

Video:

Bijdrage van lokale omroep Feel Good Radio uit Pijnacker-Nootdorp.