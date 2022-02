KPN gaat een glasvezelnetwerk aanleggen in de gemeente Vlaardingen. In totaal worden ongeveer 34.000 woningen/panden aangesloten op het netwerk van KPN. Dit bericht KPN in een persbericht.

Media 2024 gereed

Nog dit jaar starten de werkzaamheden die naar verwachting medio 2024 zijn afgerond. De werkzaamheden beginnen in de wijken Centrum en Westwijk, daarna volgen de andere wijken

waarvan de planning later bekend wordt gemaakt. Buurtbewoners worden vooraf geïnformeerd en er wordt op toegezien dat eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt. In Vlaardingen wordt ongeveer 72 km gegraven en er wordt ruim 200 km aan glasvezelkabels gebruikt.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er vorig jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.