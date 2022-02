KPN gaat haar glasvezelnetwerk in Utrecht verder uitbreiden. Op dit moment hebben al ruim 50.000 van de ongeveer 160.000 adressen in de Domstad een glasvezelaansluiting van KPN. Tot en met 2023 worden ruim 43.000 huishoudens aangesloten op glasvezel.

Utrecht-Oost

De ‘verglazing’ van Utrecht-Oost wordt momenteel afgerond. KPN gaat nu door naar Lunetten, Nieuw Hoograven, Oud Hoograven, Tolsteeg & Rotsoord en de Bokkenbuurt. In Lunetten gaat binnenkort de eerste spade in de grond. Later dit jaar volgt Oog in Al, waaronder Welgelegen en Kanaleneiland-Noord. Daarna volgen Transwijk en Noordoost, waaronder de Staatsliedenbuurt. Tot en met 2023 worden ruim 43.000 huishoudens aangesloten op glasvezel.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er vorig jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd. Daarnaast heeft KPN deze week aangekondigd gebruik te gaan maken van de snellere XGS-PON techniek voor haar glasvezelnetwerk.