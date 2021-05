KPN gaat glasvezelnetwerk uitbreiden naar Vlissingen en Heerlen

KPN gaat glasvezel aanleggen in Vlissingen en Heerlen. In totaal gaat het om 65.000 aansluitingen die door KPN worden voorzien van glasvezel.

Vlissingen

Donderdag 27 mei tekenden gemeente Vlissingen en KPN NetwerkNL een overeenkomst. Het bedrijf start begin 2022 met de aanleg van glasvezel in Vlissingen. Het doel is om het grootste deel van Vlissingen eind 2022 aangesloten te hebben op snel glasvezelinternet. Het project zit nog in de voorbereidende fase. Eind 2021 worden bewoners geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen starten vanuit de wijk Souburg.

Heerlen

Woensdag 26 mei tekenden gemeente Heerlen en KPN NetwerkNL een overeenkomst. De provider start begin 2022 met de aanleg van glasvezel in Heerlen. Het doel is om het grootste deel van Heerlen medio 2026 aangesloten te hebben op snel glasvezelinternet. Het project zit nog in de voorbereidende fase. Eind 2021 worden bewoners geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen starten vanuit Hoensbroek.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd.