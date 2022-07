KPN heeft inmiddels meer klanten die gebruik maken van glasvezel dan van het kopernetwerk. Volgens het bedrijf een belangrijke omslag in de geschiedenis van KPN.

Verglazen

Een snelle en stabiele vaste internetaansluiting is cruciaal voor de verdere digitalisering van ons land. Daarom is KPN grote delen van Nederland aan het verglazen, aldus KPN in een persbericht. Een enorme operatie; meer dan 4000 bouwvakkers sluiten elke week zo’n 8000 huizen aan. Dat zijn er circa 1200 per dag, 150 per uur en 2,5 per minuut. En dat elke dag weer. Eind april rapporteerde KPN inmiddels 3,4 miljoen Nederlandse huishoudens te hebben aangesloten op glasvezel.

Glaspoort

Eind 2026 moeten dat er nog veel meer zijn, dan wil KPN samen met joint venture Glaspoort, zo’n 80% van Nederland hebben aangesloten op glasvezel. Aansluiten is één, daadwerkelijk gebruik maken van de glasvezelkabel is de volgende stap. Wijk voor wijk wordt glasvezel uitgerold en worden bewoners benaderd om de overstap te maken.

Meer netwerken

Naast KPN is ook T-Mobile in samenwerking met Open Dutch Fiber bezig met het aanleggen van diverse glasvezelnetwerken in Nederland. Inmiddels hebben T-Mobile en Open Dutch Fiber al 500.000 huishoudens aangekondigd die glasvezel krijgen. Overigens levert de aanleg van glasvezelnetwerk ook overlast op in de vorm van schade aan gas- en waterleidingen alsmede overlast door de uitvoerders zelf.