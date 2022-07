In hoog tempo wordt Nederland voorzien van glasvezelnetwerken. De aanleg van deze netwerken levert ook veel klachten op bij bewoners.

Schade

Eerder was al bekend geworden dat er schade ontstaat bij de aanleg van glasvezelnetwerken. Zo worden er soms water- en/of gasleidingen geraakt tijdens de aanleg met alle gevolgen van dien. Omroep West bericht dat de aanleg ook zorgt voor veel overlast bij bewoners.

Overlast

De regionale omroep kreeg uit de regio Den Haag, Rijswijk, Delft en Zoetermeer veel klachten door van bewoners rond overlast bij de aanleg van glasvezel. Zo zouden monteurs poepen in bosjes, hard schreeuwen en het trottoir in slechte staat achterlaten. Telecombedrijf T-Mobile is in samenwerking met Open Dutch Fiber is in diverse gemeenten in de Haagse regio bezig met de aanleg van glasvezelnetwerken.

Landelijk

Ook via de NOS kwamen er uit heel Nederland klachten binnen rond overlast bij de aanlag van glasvezelnetwerken. De aannemers en opdrachtgevers voor de aanleg noemen de klachten onacceptabel en zeer vervelend en beloven beterschap.

Aanleg gaat door

Overigens gaat de aanleg van glasvezelnetwerken in hoog tempo door. Eerder deze week kondigden T-Mobile en Open Dutch Fiber al aan haar netwerk uit te breiden naar Rotterdam-Charlois en Woerden. Vrijdag is bekend gemaakt dat ook 14.500 huishoudens in de gemeente Waalwijk een aansluiting krijgen op het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber/T-Mobile.